КФУ и японский Университет Канадзавы запускают сотрудничество в IT-сфере и лечении рака

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Казанский (Приволжский) федеральный университет и японский Университет Канадзавы подписали знаковые соглашения о сотрудничестве как в области точных наук, так и в области борьбы с раком. Об этом сообщает пресс-служба казанского вуза.

Меморандум о сотрудничестве, предполагающий стажировки и обучение на стороне партнеров для студентов Института математики и механики, Института вычислительной математики и механики и Института физики Казанского университета (а для японских студентов – в КФУ), подписали сегодня в японском городе Кандзава проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и вице-президент Университета Канадзавы Йошио Отани.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве и научном взаимообмене между Республиканским онкологическим диспансером Татарстана, КФУ и Университетом Канадзавы заключили сегодня ректор КФУ Ильшат Гафуров, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава РТ Ильдар Хайруллин и президент Университета Канадзавы Коетсу Ямазаки.

Договоренность позволит сторонам обмениваться результатами исследований, осуществлять перекрестные командировки научных сотрудников, студенческие и преподавательские программы обмена, издавать совместные публикации, проводить симпозиумы и конференции.

В апреле прошлого года Казанский университет стал партнером Русфонда: по новейшей технологии для типирования вуз проводит отбор и анализ проб потенциальных доноров, расширяя базу данных российского национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Подписанные сегодня документы о сотрудничестве с японскими учеными-медиками, таким образом, открывают новые перспективы для лечения рака в России.

«В соглашении об этом конкретном проекте речи не шло. Однако был пункт о развитии совместных проектов в этой области. Так что вполне вероятно», – прокомментировал ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы ректора КФУ Камилл Гареев.

Инициатором масштабного расширения совместных проектов стало Правительство Японии. До 20 января в Стране восходящего солнца будет проходить установочный симпозиум по межуниверситетскому проекту обменов Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, где КФУ совместно с научно-исследовательским центром РИКЕН и Университетом Канадзавы представляют двустороннюю программу обучения «Лидеры-новаторы завтрашнего дня».

