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Экономика и финансы, Общество

В России могут ввести принцип «одна река – один хозяин»

17 января 2018, 12:15

Цель инициативы – создание стимулов для сохранения и воспроизводства рыбы и борьбы с браконьерством.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Российские чиновники рассматривают возможность введения принципа «одна река – один рыбопромысловый участок», пишет «Коммерсантъ».

Если новые правила будут введены, то рынок речной рыбы на Дальнем Востоке будет переделан. Принцип «одна река – один рыбопромысловый участок» фактически означает изъятие участков и разрыв действующих договоров, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Об инициативе заговорили из-за сокращения объема вылова лососевых в реках Сахалина. Так, за 2016 – 2017 годы в регионе выловили на 40 тыс. т рыбы меньше, чем в предыдущие годы. Показатели объема вылова лососевых на Камчатке остаются на уровне предыдущих лет – 230 – 300 тыс. т.

Ожидается, что инициатива будет способствовать борьбе с браконьерством и создаст стимулы для сохранения и воспроизводства рыбы.


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