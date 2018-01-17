В Госдуму планируют внести законопроект о легализации ЧВК

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Государственную Думу ФС РФ в течение месяца планируют ввести законопроект о легализации создания и работы частных военных компаний (ЧВК). Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству нижней палаты парламента Михаил Емельянов, передает RT.

Война в Сирии, по мнению парламентария, продемонстрировала актуальность ЧВК, которые отлично подходят для участия в локальных конфликтах такого рода. О необходимости защитить интересы россиян, работающих на частные военные компании в других странах, ранее напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавил депутат.

Документ позволит привлекать сотрудников ЧВК к контртеррористическим операциям за рубежом и к защите суверенитета союзных стран от внешней агрессии, а также к охране различных объектов экономики, пояснил Емельянов.

При этом новелла наложит ограничения на деятельность частных военных компаний. Им запретят запрет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные правительства, каким-либо образом работать с оружием массового поражения.

Лицензировать деятельность ЧВК будут профильные ведомства. Закон в том числе закрепит социальные гарантии россиян, работающих на фирмы такого рода, отметил первый зампред Комитета по госстроительству и законодательству.