(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Завтра в Казани стартует 9-й сезон республиканского проекта «Кадровый резерв», который начал действовать в Татарстане в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Сразу после открытия участников ждет первый этап. Его организуют в МЦ «Волга». В рамках очного тура состоятся лекции и тренинги с экспертами, которые помогут изучить проектную деятельность, овладеть управленческими и организационными навыками. Кроме того, пройдут профильные занятия по модулям.

Всего предполагается три модуля: «Менеджмент проектов в сфере молодежной политики», «Топ-менеджмент НКО» и «Социальные медиа». В них примут участие 152 человека.