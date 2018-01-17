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В Казани стартует 9-й сезон республиканского проекта «Кадровый резерв»

17 января 2018, 21:16

В рамках очного тура состоятся лекции и тренинги с экспертами, пройдут профильные занятия по модулям.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Завтра в Казани стартует 9-й сезон республиканского проекта «Кадровый резерв», который начал действовать в Татарстане в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Сразу после открытия участников ждет первый этап. Его организуют в МЦ «Волга». В рамках очного тура состоятся лекции и тренинги с экспертами, которые помогут изучить проектную деятельность, овладеть управленческими и организационными навыками. Кроме того, пройдут профильные занятия по модулям.

Всего предполагается три модуля: «Менеджмент проектов в сфере молодежной политики», «Топ-менеджмент НКО» и «Социальные медиа». В них примут участие 152 человека.


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