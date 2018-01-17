В Челнах в 2018 году на дорожные работы планируют потратить более двух миллиардов рублей

(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах в 2018 году на дорожные работы планируется направить средства в размере 2 млрд 260 млн рублей. Об этом сообщил руководитель исполкома Автограда Ринат Абдуллин.

Ключевым дорожным объектом станет улица 40 лет Победы, которую отремонтируют, начиная от проспекта Дружбы народов и до проспекта Яшьлек. В ходе работ планируется построить продолжение улицы — через проспект Ямашева до 63-го микрорайона. По предварительным подсчетам, капремонт улицы 40 лет Победы обойдется в 840 млн рублей.

В реестре основных дорожных работ Челнов также значится капитальный ремонт улицы Техническая — от проспекта Хасана Туфана до улицы Металлургическая. По проекту, здесь обустроят разделительные полосы и обновят освещение. Стоимость капремонта улицы составит 300 млн рублей.

Еще одним крупным дорожным объектом, подлежащим капитальному ремонту, станет улица Татарстан, которую обновят за 120 млн рублей. Также реконструкция пройдет на улице Хади Такташа — от улицы Низаметдинова до Сармановского тракта. Здесь планируется освоить 117 млн рублей.

В текущем году дорожники также отремонтируют подъездные пути к 15 учреждениям здравоохранения, которые вошли в профильную республиканскую программу по капремонту. На это будет израсходовано 153 млн рублей. Обновление дорог, ведущих к школам и детсадам, обойдется в 67 млн рублей.

Также важным направлением признан капитальный ремонт внутриквартальных дорог Челнов, которые сейчас находятся в откровенно плачевном состоянии. В реестре на 2018 год значатся дороги, подъездные пути и тротуары 14 микрорайонов города. В эти работы планируется вложить 300 млн рублей.