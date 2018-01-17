Некоторые криптовалюты потеряли в стоимости до 25 процентов

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Некоторые криптовалюты потеряли от 17 до 25 процентов от своей стоимости, сообщает портал Insider.pro.

Например, за последние сутки цена цифровой валюты Ripple упала на 24 процента.

Причиной обвала называют заявления о спекулятивной природе криптовалют. Кроме того, по всему миру говорят о возможном ограничении торговли или ужесточении регулирования криптовалют.

В частности, в Южной Корее рассматривают вариант закрытия криптовалютных бирж, а Китай хочет бороться с онлайн-платформами и мобильными приложениями, предлагающими похожие на биржи услуги.

Сейчас криптовалютный рынок пытается стабилизироваться. За ночь 17 января его капитализация выросла с 450 до 535 млрд долларов.