Казанец с ножом требовал у продавщицы магазина прописку

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы задержали 39-летнего мужчину, угрожавшего ножом своей гражданской супруге, сообщает пресс-служба Росгвардии по Татарстану.

Минувшим днем сотрудники УВО отправились на срабатывание сигнализации в магазине по Шаляпина. Как выяснилось, мужчина, предположительно с признаками наркотического опьянения, пришел в торговую точку выяснять отношения с гражданской женой.

В процессе ссоры он схватил нож и начал угрожать убийством своей сожительнице. Женщина нажала на тревожную кнопку, а злоумышленник выбежал на улицу. Женщина рассказала, что он требовал от нее прописку в квартире.

Пока росгвардейцы искали злоумышленника, с того же самого магазина вновь поступил тревожный сигнал. На месте сотрудники УВО и задержали нападавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».