В Татарстане пять матерей первенцев подали заявления на новую социальную выплату

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Пять матерей первенцев из Татарстана подали заявления на новую выплату в связи с рождением у них первенцев в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В первой пятерке оказались жительницы Альметьевска, Бавлов, Нижнекамска и Балтасей», – отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом по количеству семей, обратившихся за ежемесячной денежной выплатой в связи с рождением первенца, лидирует Балтасинский район. Вчера уже вторая жительница района собрала необходимые документы и пришла в отдел социальной защиты.

Всего в 2018 году из федерального бюджета на выплату пособий на первого ребенка регионы получат 21,4 млрд рублей. На выплаты смогут претендовать около 336 тыс. семей, заявил журналистам в ходе Гайдаровского форума министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Размер ежемесячной выплаты в текущем году в Татарстане составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике на II квартал 2017 года. В последующие годы размер ежемесячной выплаты будет устанавливаться исходя из величины прожиточного минимума для детей, установленного в республике на II квартал предыдущего года.

Реализацию дополнительных мер поддержки молодых семей, нуждающихся в материальном обеспечении, предложил ввести Президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября 2017 года. Демографическая политика – одна из стратегических инициатив главы государства.

«Демография – это интегральный, во многом ключевой показатель состояния экономики и социальной сферы, чувствительный индикатор любых перемен в государстве и обществе. Смысл всей нашей политики заключается в сбережении людей, умножении человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы», – отмечал российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ предложил начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей с января 2018 года. Это введение ежемесячной денежной выплаты, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, а также продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года.