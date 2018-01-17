Медведев утвердил категории потребителей теплоснабжения по регулируемым ценам

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 января утвердил категории потребителей теплоснабжения по регулируемым ценам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства России.

К категории «население» теперь отнесены товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или другие специализированные потребительские кооперативы, которые приобретают тепловую энергию для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Электроэнергию по ценам, установленным для категории «население», также будут получать наймодатели, сдающие жилье в аренду вынужденным переселенцам, беженцам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Изменения, внесенные Министерством энергетики, должны способствовать сохранению государственного регулирования тарифов для отдельных потребителей.