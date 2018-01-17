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В специализированном экоклассе Татарстана прошел заповедный урок

17 января 2018, 14:44

На уроке первоклассникам рассказали о представителях животного и растительного мира республики.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Виртуальную экскурсию по заповедным уголкам Татарстана совершили ученики первого в республике специализированного экологического класса. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Узнать о представителях животного и растительного мира, роли и значении особо охраняемых природных территорий в сохранении природы учащимся помогли специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ и сотрудники Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Ученики узнали об истории создания первого в России государственного заповедника – Баргузинского – и развитии заповедного дела на территории Татарстана», – говорится в сообщении ведомства. 

Об особенностях биологического и ландшафтного разнообразия, научной и эколого-просветительской деятельности Волжско-Камского заповедника первоклассникам рассказала сотрудник отдела экологического просвещения Мария Унковская.

Пресс-секретарь Минэкологии РТ Айгуль Амирова уточнила, что первый специализированный экологический класс был открыт в 2017 году в рамках Года экологии на базе гимназии № 3 в Казани. Ученики гимназии являются победителями и призерами республиканских и российских экологических олимпиад. В новом экоклассе учатся первоклассники, которых курируют сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ.


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