В специализированном экоклассе Татарстана прошел заповедный урок

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Виртуальную экскурсию по заповедным уголкам Татарстана совершили ученики первого в республике специализированного экологического класса. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Узнать о представителях животного и растительного мира, роли и значении особо охраняемых природных территорий в сохранении природы учащимся помогли специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ и сотрудники Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Ученики узнали об истории создания первого в России государственного заповедника – Баргузинского – и развитии заповедного дела на территории Татарстана», – говорится в сообщении ведомства.

Об особенностях биологического и ландшафтного разнообразия, научной и эколого-просветительской деятельности Волжско-Камского заповедника первоклассникам рассказала сотрудник отдела экологического просвещения Мария Унковская.

Пресс-секретарь Минэкологии РТ Айгуль Амирова уточнила, что первый специализированный экологический класс был открыт в 2017 году в рамках Года экологии на базе гимназии № 3 в Казани. Ученики гимназии являются победителями и призерами республиканских и российских экологических олимпиад. В новом экоклассе учатся первоклассники, которых курируют сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ.