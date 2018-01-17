Глава Рыбно-Слободского района ушел в отставку

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Глава Рыбно-Слободского района РТ Ильхам Валеев ушел в отставку, сообщают собственные источники ИА «Татар-информ».

В 11:30 состоялось заседание Совета Рыбно-Слободского района при участии Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, где была принята отставка главы района. Премьер-министром Республики Татарстан предложено возложить исполнение обязанностей руководителя исполнительного комитета муниципального района на Тазутдинова Ильдара Рашитовича — заместителя руководителя исполнительного комитета района.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, комментируя отставку главы Рыбно-Слободского района Ильхама Валеева, отметил, что за годы работы им был внесен значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципальных образований и становления местного самоуправления. Ильхам Гусманович почти 10 лет руководил Рыбно-Слободским районом, в течение 9 предыдущих лет возглавлял Аксубаевский район, сообщил премьер-министр. «За эти годы им были успешно решены многие вопросы жизнедеятельности территорий, внесен значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципальных образований, в становление и развитие местного самоуправления в целом в республике. Конечно, достигнутые вашим районом результаты стали возможными благодаря нашей совместной работе, взаимопониманию, поддержке руководства района со стороны актива, депутатского корпуса и населения», — заявил он на заседании.

«Уважаемый Ильхам Гусманович, позвольте мне от имени Президента нашей республики Рустама Минниханова и Правительства РТ выразить вам слова благодарности за многолетнюю плодотворную работу в сфере местного самоуправления. Указом Президента РТ от 16 января 2018 года Ильхам Гусманович Валеев награжден медалью Ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“», — заключил Алексей Песошин.

Ильхам Валеев поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова и Премьер-министра РТ Алексея Песошина за сотрудничество и совместную работу.

«Я работаю уже много, 19 лет. Даже Леонид Ильич Брежнев 18 лет всего проработал», — отметил экс-глава муниципалитета (с 1999 года Ильхам Валеев занимал должность главы администрации Аксубаевского района РТ, затем в 2006 году стал главой Аксубаевского района — прим. Т-и).

«Свои полномочия и обязанности я выполнил. Первая задача была освоить все земли нашего района, чтобы не было никаких вопросов, и земли не пустовали», — рассказал Ильхам Валеев.

Ильхам Валеев занимал пост главы Рыбно-Слободского муниципального района с октября 2010 года. Ильхаму Валееву присвоено звание «Почетный гражданин Рыбно-Слободского муниципального района».

На заседании Совета Рыбно-Слободского муниципального района присутствовали замруководителя Аппарата Президента РТ, начальник Управления по работе с территориями Ильнур Гарипов, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, председатель совета директоров Казанского жирового комбината, депутат Госсовета РТ Дмитрий Самаренкин и замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов.

И. о. руководителя исполкома Рыбно-Слободского района РТ стал Ильдар Тазутдинов. Осенью текущего года состоятся выборы в Совет Рыбно-Слободского муниципального района. Став депутатом районного Совета, Ильдар Тазутдинов сможет претендовать на должность главы района.