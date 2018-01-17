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Политика

Тиллерсон намерен оказать «максимальное давление» на КНДР ужесточением санкций

17 января 2018, 06:50

По словам государственного секретаря США, Северную Корею пытаются подтолкнуть к конструктивным переговорам.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). США ужесточат санкции для того, чтобы оказать максимальное давление на КНДР в случае новых провокаций. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Северную Корею пытаются подтолкнуть к конструктивным переговорам.

«Цель кампании по оказанию максимального давления была и остается в том, чтобы сподвигнуть Северную Корею на значимые переговоры по денуклеаризации», – отметил он.

Ранее Тиллерсон подчеркнул, что США готовы к военному решению проблемы КНДР.


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