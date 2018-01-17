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Трамп обсудил с Назарбаевым сотрудничество США и Казахстана

17 января 2018, 06:20

Назарбаев пригласил Трампа посетить Казахстан в будущем.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Белом доме состоялась встреча Президента США Дональда Трампа с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество двух стран. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Президент Назарбаев поблагодарил Президента Трампа за гостеприимство и пригласил его посетить Казахстан в будущем», – отмечается в сообщении на сайте Белого дома.

Лидеры государств акцентировали внимание на независимости, территориальной цельности и суверенитете Казахстана. Кроме того, они отметили особую роль республики в формировании глобального мира и процветания.

В ноябре Назарбаев встречался с Президентом РФ Владимиром Путиным в Челябинске. Во время общения он вспомнил свою «металлургическую молодость», когда на улицах города он, по его словам, пил пиво.


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