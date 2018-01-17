Союз биатлонистов России определил состав команды на этап Кубка мира в Антхольце

(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ»). Союз биатлонистов России определил состав команды на этап Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Этап в Антхольце пройдет с 18 по 21 января. В программе соревнований — спринты, гонки преследования и масс-старты.
На этапе Кубка мира в Италии выступят: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов. Алексей Волков отправится на тренировочный сбор.
В составе женской команды в Антхольц отправятся Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. Планируется, что Виктория Сливко выступит на чемпионате Европы в Риднауне.