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Союз биатлонистов России определил состав команды на этап Кубка мира в Антхольце

17 января 2018, 13:51

Этап в Антхольце пройдет с 18 по 21 января, в программе соревнований — спринты, гонки преследования и масс-старты.
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(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ»). Союз биатлонистов России определил состав команды на этап Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Этап в Антхольце пройдет с 18 по 21 января. В программе соревнований — спринты, гонки преследования и масс-старты.

На этапе Кубка мира в Италии выступят: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов. Алексей Волков отправится на тренировочный сбор.

В составе женской команды в Антхольц отправятся Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. Планируется, что Виктория Сливко выступит на чемпионате Европы в Риднауне.
 


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