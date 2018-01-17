Студенты со всей России отметят Татьянин день в Казани на форуме «Вместе Вперед!»

(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ»). Студенты со всей России отметят Татьянин день в Казани на форуме студенческих клубов «Вместе Вперед!». Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи).

Образовательный форум студенческих клубов «Вместе Вперед!» пройдет в столице Татарстана 24 и 25 января. На него приедут студенты из 38 регионов России. Представители вузовских объединений посетят тренд-сессии от экспертов федерального уровня и представителей профессиональных сообществ, а также обсудят планы развития деятельности студенческих клубов.

Образовательная программа мероприятия носит название «Россия – страна возможностей». В прошедшем году на форуме «Территория смыслов на Клязьме» в процессе интервью и опросов молодых людей была определена матрица ценностей, которая была учтена при определении идей обучающих площадок.

Для участников пройдут встречи в формате «Диалог на равных». Лучшие представители студенчества России пообщаются с общепризнанными экспертами на темы спорта, патриотизма, творчества, науки, медиа и IT-технологий. Лидеры общественного мнения обменяются опытом с молодежью, которая в свою очередь получит мотивацию к личностному и профессиональному развитию.

Студенты разберут проблемы своих объединений с экспертами, с помощью приобретенных знаний наметят планы для эффективной работы и разработают траекторию развития творческого и интеллектуального сообщества.

Участников события 25 января ждет праздничный концерт, посвященный Дню российского студенчества. Здесь наградят лучшие студенческие клубы, отмеченные при реализации образовательных программ, а также победителей грантового конкурса Росмолодежи. Подарком для молодых людей станет выступление певицы Юлианы Карауловой, групп «Банд’Эрос» и «Звери».

Организаторами всероссийского образовательного форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Республики Татарстан. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России.