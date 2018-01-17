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Спорт

В Челнах пройдут лыжные гонки в рамках спартакиады студентов

17 января 2018, 06:31

Челнинских студентов приглашают принять участие в соревнованиях.
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(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинских студентов приглашают принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам. Они пройдут 27 января на Майдане парка «Прибрежный» в рамках 9-й городской студенческой спартакиады.

На старт выйдут студенты вузов и ссузов, им предстоит принять участие в эстафете. Для юношей определена дистанция в 3 по 5 км, для девушек – 3 по 3 км. В состав команды входят три девушки и три юноши. Заявки принимаются до 24 января.

Лыжные гонки станут третьими соревнованиями в рамках спартакиады из семи запланированных.


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