В Челнах пройдут лыжные гонки в рамках спартакиады студентов

(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинских студентов приглашают принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам. Они пройдут 27 января на Майдане парка «Прибрежный» в рамках 9-й городской студенческой спартакиады.
На старт выйдут студенты вузов и ссузов, им предстоит принять участие в эстафете. Для юношей определена дистанция в 3 по 5 км, для девушек – 3 по 3 км. В состав команды входят три девушки и три юноши. Заявки принимаются до 24 января.
Лыжные гонки станут третьими соревнованиями в рамках спартакиады из семи запланированных.