Агрокомпания из Адыгеи будет экспортировать саженцы яблонь в Италию

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Адыгейская компания «Агроцентр», специализирующаяся на выращивании фруктовых садов интенсивного типа, начинает экспорт саженцев яблонь в Италию, сообщает ТАСС.

Согласно заключенному контракту, в Италию будет отправлено 600 тыс. саженцев яблонь для садов интенсивного типа. Первая партия уже готова, в данное время готовятся документы для ввоза продукции в Евросоюз.

Компания работает в республике семь лет, на площади 123 га она основала первый в регионе яблоневый сад интенсивного типа, где выращивают яблони с помощью капельного орошения. Общий объем инвестиций в предприятие достигает 830 млн рублей.

Первые саженцы яблонь, доставленные из Италии, были высажены в Адыгее в 2010 году. Применяемая технология капельного полива позволяет получить высокий урожай яблок.