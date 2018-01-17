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Экономика и финансы

Агрокомпания из Адыгеи будет экспортировать саженцы яблонь в Италию

17 января 2018, 02:22

Республика отправит в Италию около 600 тыс. саженцев.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Адыгейская компания «Агроцентр», специализирующаяся на выращивании фруктовых садов интенсивного типа, начинает экспорт саженцев яблонь в Италию, сообщает ТАСС. 

Согласно заключенному контракту, в Италию будет отправлено 600 тыс. саженцев яблонь для садов интенсивного типа. Первая партия уже готова, в данное время готовятся документы для ввоза продукции в Евросоюз. 

Компания работает в республике семь лет, на площади 123 га она основала первый в регионе яблоневый сад интенсивного типа, где выращивают яблони с помощью капельного орошения. Общий объем инвестиций в предприятие достигает 830 млн рублей.

Первые саженцы яблонь, доставленные из Италии, были высажены в Адыгее в 2010 году. Применяемая технология капельного полива позволяет получить высокий урожай яблок.

 


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