В Казани пройдет фестиваль медицины для выпускников и абитуриентов

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Казани в феврале пройдет фестиваль медицины «Ак халатлы фэрештэлэр – Ангелы в белых халатах», сообщает пресс-служба КГМУ.

3 февраля для школьников, мечтающих о медицине, распахнут двери все центральные районные больницы Татарстана, а также ведущие лечебные, профилактические и социальные учреждения города. После встреч со школьниками главные врачи ждут на встречу выпускников КГМУ, чтобы обсудить варианты возможного трудоустройства.

4 февраля абитуриенты ближе познакомятся с университетом, с ректором вуза Алексеем Созиновым. Для будущих студентов проведут экскурсии, психологическое тестирование на пригодность молодых людей к работе врачом, тренинги и многое другое.

С 5 по 14 февраля ежедневно лучшие преподаватели КГМУ прочитают популярные лекции на медицинскую и социальную тематику. Лекции будут транслироваться в онлайн-режиме на сайте КГМУ. В рамках фестиваля будущим выпускникам КГМУ помогут спроектировать карьеру. К участию в фестивале приглашаются школьники, студенты и их родители.