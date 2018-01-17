Лаишевские и казанские школьники присоединились к проекту «Весь мир на ладони»

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В рамках проекта «Весь мир на ладони» для учеников начальных классов Сокуровской школы Лаишевского района РТ и казанских гимназий № 36 и № 3 провели уроки-презентации «Как встречают Рождество в Америке и европейских странах». Об этом сообщает пресс-служба Национальной библиотеки РТ.



Сотрудники библиотеки рассказали юным читателям о рождественских обычаях стран Западной и Северной Европы, также ребята узнали об американских рождественских традициях.



Не все учащиеся знали, что передвигается Санта-Клаус на санях, запряженных девятью северными оленями, у каждого из которых есть свое имя: Стремительный, Танцор, Гарцующий, Сварливый, Комета, Купидон, Гром, Молния. Во главе упряжки стоит Рудольф, который имеет светящийся красный нос.



После презентации ребята ответили на вопросы викторины, а затем мастерили рождественских ангелочков и вырезали ажурные снежинки.