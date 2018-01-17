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Культура

Лаишевские и казанские школьники присоединились к проекту «Весь мир на ладони»

17 января 2018, 03:30

Учащимся начальных классов рассказали о встрече Рождества в США и Европе.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В рамках проекта «Весь мир на ладони» для учеников начальных классов Сокуровской школы Лаишевского района РТ и казанских гимназий № 36 и № 3 провели уроки-презентации «Как встречают Рождество в Америке и европейских странах». Об этом сообщает пресс-служба Национальной библиотеки РТ.

Сотрудники библиотеки рассказали юным читателям о рождественских обычаях стран Западной и Северной Европы, также ребята узнали об американских рождественских традициях.

Не все учащиеся знали, что передвигается Санта-Клаус на санях, запряженных девятью северными оленями, у каждого из которых есть свое имя: Стремительный, Танцор, Гарцующий, Сварливый, Комета, Купидон, Гром, Молния. Во главе упряжки стоит Рудольф, который имеет светящийся красный нос.

После презентации ребята ответили на вопросы викторины, а затем мастерили рождественских ангелочков и вырезали ажурные снежинки.

 


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