В Елабужском районе завершилась программа по установке птицезащитных устройств

(Елабуга, 17 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В прошлом году елабужские энергетики установили более тысячи птицезащитных устройств на территории национального парка «Нижняя Кама». Работа по установке птицезащитных устройств на территории нацпарка завершилась. Программа реализовывалась с 2015 года. Всего было установлено три тысячи защитных устройств, сообщил начальник Елабужских районных электрических сетей Максим Михеев.

«В рамках профилактических мер проводятся работы, позволяющие соблюдать государственные нормативы в различных направлениях и обеспечивать защиту окружающей среды. Так, например, на территории заповедника "Нижняя Кама" в 2017 году дополнительно установлено 1020 штук птицезащитных устройств», – рассказал Максим Михеев.