(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Электростанции ОЭС Средней Волги увеличили выработку электроэнергии в 2017 году на 1,4 процента по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги.

За 2017 год электростанции ОЭС Средней Волги выработали 107,8 млрд кВт•ч. В отчетном периоде потребление электроэнергии по ОЭС Средней Волги составило 108 млрд кВт•ч, что на 1,6 процента выше уровня предыдущего года.

Выработка электроэнергии электростанциями Средней Волги в декабре 2017 года увеличилась на 0,3 процента по сравнению с тем же периодом 2016 года. Выработка ТЭС в отчетном периоде уменьшилась на 9,4 процента. В то же время выработка ГЭС выросла почти на 50 процентов, что связано с повышением расхода воды через гидроагрегаты.

В декабре 2017 года выработка электроэнергии была ниже показателя 2016 года во многих регионах Объединенной энергосистемы Средней Волги. Так, в Республике Татарстан выработка электроэнергии снизилась на 17 процентов. Также в отчетном периоде в регионах Средней Волги наблюдалось и снижение потребления электроэнергии. По данным диспетчерского управления, в Татарстане потребление электроэнергии упало на 3,6 процента.