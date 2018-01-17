Туймазинский драмтеатр представит в Москве два спектакля

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Туймазинский государственный татарский драматический театр представит на сцене Московского Мюзик-холла две постановки, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Первого февраля труппа театра покажет спектакль «Жизнэкэй» («Зятек»). В постановке рассказывается о том, как трудолюбивый деревенский парень Гиззат уезжает в город на заработки. У него появляется шанс быстро и легко стать богатым, встретив дочь купца. Перед главным героем встает выбор: жить беззаботно или выбрать свободу и любовь.В постановке Хабибуллы Ибрагимова народный юмор переплетается с красивыми хореографическими сценами и песнями.

Второго февраля состоится премьера спектакля «Тутилэр» («Тетушки»). В основе сюжета красивый, старинный особняк в центре города, в котором живут две сестры. Дом достался главным героиням в наследство, завладеть им пытаются и местные чиновники и родственники. Постановщиком комедии выступил Александр Коровкин.



Актеры сыграют спектакли на татарском языке. Для зрителей будет обеспечен синхронный перевод на русский язык.