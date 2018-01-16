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Порошенко обвинил Россию в стремлении уничтожить Украину

16 января 2018, 23:41

Украинский лидер призвал ни при каких обстоятельствах не доверять Москве.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко на приеме в честь иностранных дипломатов обвинил Россию в стремлении уничтожить украинское государство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое», — заявил Порошенко.

Украинский лидер также призвал ни при каких обстоятельствах не доверять Москве. «Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы — царский, коммунистический или псевдодемократический», — отметил Порошенко. 


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