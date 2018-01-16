СМИ сообщили о намерении МИД Польши уволить дипломатов-выпускников МГИМО

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел Польши намерено пересмотреть свои действующие кадры, в результате чего будут уволены дипломаты-выпускники российских вузов, в частности МГИМО. Об этом сообщает RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Сообщается, что «кадровая чистка» пройдет под личным руководством нового министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

По некоторым данным, экс-глава министерства Витольд Ващиковский отказывался увольнять дипломатов с опытом работы, что стало одной из причин его увольнения.

Отмечается, что вместо выпускников МГИМО ведомство планирует нанять новых сотрудников, даже если они не обладают достаточным опытом работы.