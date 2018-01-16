Джамар Смит: Не забили самые важные очки в концовке

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Самый результативный игрок УНИКСа, американский защитник Джамар Смит (он набрал 15 очков) прокомментировал домашнее поражение казанцев в Топ-16 Кубка Европы от итальянской «Реджо-Эмилии» (69:71), отметив неважную игру хозяев в защите.

«Они убили нас пик-н-роллами, после чего гостям удавалось забивать легкие мячи. Мы постоянно отставали на шаг, на два. Да и в целом наша защита сегодня была не на хорошее уровне. Сам я тоже много промахивался. И главное, мы не забили самые важные очки в концовке, когда решалась судьба матча, промахнулись на последних секундах», – отметил Смит.