Массимилиано Менетти: Очень важная победа для нас

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер итальянской «Реджо-Эмилии» Массимилиано Менетти прокомментировал победу своей команды в Казани над УНИКСом (71:69) в Топ-16 Кубка Европы, подчеркнув, что они заслужили этот успех.

«Тяжелая игра. Но мы хорошо провели 35 минут и две заключительные в четвертой четверти. И мы заслужили победу, она очень важна для нас. Как и у УНИКСа, у нас тоже очень сложный график матчей: три дня назад мы играли в Болонье в чемпионате Италии, сегодня – в Казани. И уже через неделю вновь сыграем с УНИКСом дома», – отметил Менетти.

Отдельно итальянский наставник сказал о своем американском форварде Джеймсе Уайте, игравшем за УНИКС в сезоне-2014/2015. Он сегодня стал самым результативным игроком встречи, набрав 16 очков и сделав девять подборов.

«Между прочим, мы хотели подписать Уайта еще летом 2014 года, но он выбрал УНИКС. Здесь мы его и присмотрели, хотя заполучить Джеймса удалось не сразу. Он нам много хорошего рассказал про Казань и УНИКС», – добавил Менетти.