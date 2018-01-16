(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В номинации «Лучшее оформление новогодней елки района» победителем стало МУП «Парк культуры и отдыха» за оформление елки в парке Победы. За лучшее новогоднее оформление территории микрорайона победителем стало ТОС «Суар».
Лучшее новогоднее оформление организации в категории «Бюджетные организации» признано за Набережночелнинским государственным педагогическим университетом.
Среди коммерческих организаций победителем стало ООО «Татнефть АЗС-Центр». В категории «Промышленные предприятия» первое место присуждено ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова».