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Политика

Стала известна дата выхода «кремлевского доклада» Минюста США

16 января 2018, 21:40

Министерство финансов США намерено подготовить новый доклад о санкциях в отношении ряда высокопоставленных россиян к 29 января.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Министерство финансов США намерено подготовить новый доклад о санкциях в отношении ряда высокопоставленных россиян к 29 января. Об этом заявил журналистам посол США в РФ Джон Хантсман в кулуарах Гайдаровского форума, сообщает «Интерфакс».

«Работа над докладом продолжается, у нас есть крайний срок – 29 января, но существует некоторая гибкость в том, что касается дальнейших действий», – сказал Хантсман.

Дипломат отметил «преждевременность» разговоров о числе россиян, которые могут попасть в санкционный «кремлевский» список. Он также не стал комментировать информацию о том, что в доклад могут попасть и член семей лиц, близких к российскому руководству.

В Кремле уже анонсировали ответ на новые санкции США.


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