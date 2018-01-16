Стала известна дата выхода «кремлевского доклада» Минюста США

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Министерство финансов США намерено подготовить новый доклад о санкциях в отношении ряда высокопоставленных россиян к 29 января. Об этом заявил журналистам посол США в РФ Джон Хантсман в кулуарах Гайдаровского форума, сообщает «Интерфакс».

«Работа над докладом продолжается, у нас есть крайний срок – 29 января, но существует некоторая гибкость в том, что касается дальнейших действий», – сказал Хантсман.

Дипломат отметил «преждевременность» разговоров о числе россиян, которые могут попасть в санкционный «кремлевский» список. Он также не стал комментировать информацию о том, что в доклад могут попасть и член семей лиц, близких к российскому руководству.

В Кремле уже анонсировали ответ на новые санкции США.