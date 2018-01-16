Медведев на Гайдаровском форуме рассказал о работе будущего

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Современные технологии серьезно меняют рынок труда, в частности, неуклонно сокращается количество рабочего времени. Об этом заявил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарной дискуссии «Россия и мир: цели и ценности» в рамках Гайдаровского форума, сообщает пресс-служба Правительства России.

«Если смотреть шире – технологический прогресс ведет к сокращению рабочего времени. При этом требования к квалификации возрастут, а сам труд должен быть, конечно, более творческим, более интересным. По-видимому, существенным образом трансформируются и наши представления о праве интеллектуальной собственности», – отметил глава Правительства.

Медведев также заметил, что в центре практически любого экономического процесса сегодня стоит человек. «Технологии создают новые возможности в экономике. И производство, и потребление становятся все более индивидуализированными. Персонализация продукта затронула даже массовое, серийное производство, что уж говорить о таких сферах, как образование и здравоохранение. Уже сейчас понятно, что, например, образование будущего будет системой, которая опирается на персонализированную образовательную траекторию – с открытыми образовательными ресурсами и новыми подходами к результатам обучения», – пояснил он.

Премьер также отметил нового игрока в традиционных для человечества сферах – искусственный интеллект. Он выразил несогласие с мнением некоторых экспертов о том, что экспансия электронного разума постоянно расширяется, однако отметил его в качестве вызова нравственного порядка. «Взять хотя бы существующую уже сегодня беспрецедентную прозрачность частной жизни, которую несет с собой цифровая трансформация. Чисто технологически полной приватности уже не существует. Для экономики это даже и неплохо – можно, например, добиться практически идеального таргетирования рекламы, предсказывать и формировать спрос на новые продукты и услуги. Но вопрос в том, насколько будет защищена вся эта информация от возможных злоупотреблений», – заметил Медведев.

В пленарной дискуссии «Россия и мир: цели и ценности» также принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.