Администрация Казани проверила качество обслуживания в обновленной поликлинике поселка Мирный

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин посетил городскую поликлинику № 3, которая находится в поселке Мирный, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Обновленная поликлиника занимает 2,8 тыс. кв. м площади и построена в 2002 году. Во время капитального ремонта здесь заменили оконные и дверные блоки, обновили кровлю, коммуникации, системы электроснабжения и вентиляции, полы, провели внутреннюю отделку помещений. Ряд кабинетов был доведен по площади до нормативного состояния. Снаружи здание утеплено и облицовано керамогранитом.

По словам главврача поликлиники Ирика Билалова, ее мощность составляет 280 посещений в смену. Есть филиалы, в них тоже был проведен капитальный ремонт. Еще один офис на два участка расположен по адресу ул. Пожарная, 28 в поселке Борисково. Здесь планируется построить новое модульное здание. В состав городской поликлиники № 3 также входит женская консультация № 6 – в здании 1973 года постройки капремонт предусмотрен в этом году.

По постановлению Кабмина РТ, городская поликлиника № 3 присоединяется к Клинике медицинского университета Казани.

В отремонтированном медучреждении активно внедряются республиканские стандарты «Дружелюбной поликлиники». Пациенты отметили положительные изменения, доброжелательность персонала.