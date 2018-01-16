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Активисты Народного фронта начали проверять травмоопасные тротуары и дворы Казани

16 января 2018, 23:50

Мониторинг состояния дорог общественники начали из-за участившихся жалоб на скользкие дороги.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Члены татарстанского отделения ОНФ начали мониторить состояние тротуаров и дворов в Казани из-за участившихся звонков от жителей, жалующихся на лед и травмы, сообщает пресс-служба ОНФ.

Активисты решили проверить адреса, откуда поступали сигналы, и осмотрели участки на улицах Адоратского, Журналистов, Гвардейской, Искра, Аделя Кутуя и Патриса Лумумбы. Во время проверки общественники отметили, что лед на тротуарах накрывает «каша» из снега, песка и реагентов, обратили внимание на валы грязного снега на пешеходных дорожках вблизи автомобильных дорог. По их мнению, большие сугробы снижают видимость для автомобилистов и пешеходов на «зебре» и нерегулируемых перекрестках.

В травмпунктах Ново-Савиновского, Московского и Советского районов в эти дни общественники отметили большое количество пострадавших. Люди в очереди подтвердили, что травмы они получили в результате падения на скользкой дороге. Группу риска в основном составляют пенсионеры, страдают и занятые люди, которые теряют работоспособность и вынуждены брать больничный.

Общественники направили обращения в управляющие компании, в ведении которых находятся неочищенные дворы, а также в исполком Советского района Казани с просьбой принять меры к устранению проблемы гололедицы и навалов снега вдоль дорог.

В ближайшее время команда «Молодежки ОНФ» примет участие в акции по установке табличек, предупреждающих о гололедице, возможном сходе снега с крыши и падении сосулек.


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