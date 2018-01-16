В Чистополе водитель получил в аварии травму черепа

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Чистополе после ДТП двух легковых авто госпитализирован водитель отечественного авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня днем на пересечении улиц Вахитова и Урицкого лоб в лоб столкнулись «Лада» 9-й модели и «Тойота Ленд Крузер».
В результате 26-летний водитель отечественного автомобиля не смог самостоятельно покинуть транспорт. Молодого человека увезли в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
На месте работали сотрудники ПСЧ №67, медики и полицейские.