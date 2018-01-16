Александр Бутько: Чувствовалось, что мы не играем на всю мощь

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько после победы над «Ястшембски» в Лиге чемпионов отметил, что его команда сыграла так, как ей позволил соперник.

«Сегодня главное — победа со счетом 3:0, потому что соперник был на первом месте в нашей группе. Очень хотелось выиграть. Еще и в истории встреч мы проигрывали, поэтому у нас была дополнительная мотивация. Все по счету, во второй партии немного расслабились, поэтому возникли небольшие сложности. Очень хотелось сыграть дома, нам предстоит домашняя серия. С каждой игрой мы будем добавлять. У нас был сегодня запас, чувствовалось, что мы играем не на всю мощь, где-то даже вальяжно. Если бы мы в любой момент добавили. Мы играли настолько, насколько позволял соперник. Польская команда не сопротивлялась особо. Мы понимаем, что игра в Польше будет другой, при своих болельщиках они будут мощнее. Там уже будет сложнее», — подчеркнул Бутько.

Также капитан «Зенита» прокомментировал информацию о возможном уходе лидеров команды в другие клубы. «Рано об этом говорить, сейчас все сосредоточены на чемпионате. Честно говоря, я не могу ничего сказать по этому вопросу. Думаю, в ближайшее время все будет понятно, а все, что появляется в прессе — это слухи. Так рано контракты не подписываются», — заявил волейболист.

Казанцы на домашней арене переиграли польский коллектив со счетом 3:0. После этой победы «Зенит» возглавил турнирную таблицу группы D, а «Ястшембски» опустился на вторую строчку.