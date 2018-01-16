Алексей Вербов: В Польше нас ждет совсем другой матч против «Ястшембски»

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Либеро волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов после победы в матче Лиги чемпионов с польским «Ястшембски» подвел итоги матча и отметил, что смена тренера у соперника не стала преимуществом для его команды.

По словам Вербова, итоговый счет на табло (3:0 в пользу казанского «Зенита» — прим. Т-и) отражает реальное положение дел в матче. «Думаю, поляки немного „затемнились“ перед ответной игрой, поскольку здесь у них было не так много шансов на победу. Они посмотрели на нас сегодня, и у них дома стоит ожидать совсем другого сопротивления при своей публике. Знаю, что некоторые их игроки могут играть очень хорошо, могут составить конкуренцию „Зениту“. Стоит ожидать сложного матча в Польше. Смена тренера у соперника? Зачастую это положительно влияет на игроков. Не знаю, по какой причине новый главный тренер не приехал с командой. Не думаю, что именно это было причиной их плохой игры — было видно, что поляки играли без эмоций, без желания», — подчеркнул Вербов.

Во втором сете команда шли вровень, и лишь в концовке «Зенит» добыл решающие очки. «В концовке второго сета несколько наших ошибок и хороших действий соперника привели к тому, что три — четыре мяча мы проиграли и вышли в равную концовку. Им, наверное, немного не хватило везения, потому что мы ничего экстраординарного не показали. 25-й мяч Леон решил как обычно, ничего нового не произошло. Перелеты? Это тяжело, и мы все очень счастливы, что наконец-то приземлились в Казани. Сейчас большое количество времени проведем здесь. Что касается волейбола, мы не показали ничего сверхъестественного сегодня, а сделали лишь то, что требовалось для достижения результата», — добавил волейболист.

Казанцы на домашней арене переиграли польский коллектив со счетом 3:0. После этой победы «Зенит» возглавил турнирную таблицу группы D, а «Ястшембски» опустился на вторую строчку.