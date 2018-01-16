Названа причина вчерашнего массового отключения электричества в Казани

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Причиной массового отключения света в Казани 15 января могла стать прокладка коммуникаций к строящемуся жилому комплексу. Об этом ОАО «Сетевая компания» сообщило ИА «Татар-информ».
«Одной из вероятных причин аварийного отключения обеих кабельных линий 110 кВ явились действия персонала сторонней строительной организации при выполнении работ по горизонтально-направленному бурению в ходе прокладки инженерных коммуникаций к строящемуся новому жилому комплексу», — отметили представители «Сетевой компании».
О каком именно жилом комплексе идет речь, в компании не уточнили.
ОАО «Сетевая компания» приносит казанцам извинения за доставленный дискомфорт и обещает информировать население о ходе ремонтно-восстановительных работ.