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Общество

Названа причина вчерашнего массового отключения электричества в Казани

16 января 2018, 20:12

К аварии мог быть причастен персонал сторонней строительной организации.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Причиной массового отключения света в Казани 15 января могла стать прокладка коммуникаций к строящемуся жилому комплексу. Об этом ОАО «Сетевая компания» сообщило ИА «Татар-информ».

«Одной из вероятных причин аварийного отключения обеих кабельных линий 110 кВ явились действия персонала сторонней строительной организации при выполнении работ по горизонтально-направленному бурению в ходе прокладки инженерных коммуникаций к строящемуся новому жилому комплексу», — отметили представители «Сетевой компании».

О каком именно жилом комплексе идет речь, в компании не уточнили.

ОАО «Сетевая компания» приносит казанцам извинения за доставленный дискомфорт и обещает информировать население о ходе ремонтно-восстановительных работ.


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