Владимир Алекно: У казанского «Зенита» супер тренер, он просто творит чудеса

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно после победы над «Ястшембски» в третьем туре Лиги чемпионов отметил, что доволен игрой своей команды и настроем волейболистов.

По словам Алекно, в игре были несколько моментов, которые принесли положительные эмоции. «Они бывают редко, когда ребята с удовольствием играют, у нас все получается. Тот мяч, который Макс (Михайлов — прим. Т-и) достал в защите и ударил, дорогого стоит. Результатом доволен, настроем доволен, движемся дальше. Отсутствие главного тренера у соперника? Де Джорджи (новый главный тренер "Ястшембски" - прим. Т-и) хитрый, он знает, когда нужно прийти в команду. Насколько я знаю, он ждет нас в Польше. Это их внутренние дела, и нас они не касаются. Мы настраивались на польскую команду, а не на тренера. Мы хорошо играем после долгих перелетов? У "Зенита" главный тренер — супер (улыбается), он просто творит чудеса», — подчеркнул Алекно.

Казанцы на домашней арене переиграли польский коллектив со счетом 3:0. После этой победы «Зенит» возглавил турнирную таблицу группы D, а «Ястшембски» опустился на вторую строчку.