В деревне Ямашурма Высокогорского района будет создан кластер сельского туризма

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В деревне Ямашурма Высокогорского района Татарстана планируется создание кластера сельского туризма. Об этом было заявлено сегодня на совещании в Минсельхозпроде РТ по развитию агротуризма в республике, сообщает пресс-служба министерства.

Деревню Ямашурма ежегодно посещают 7 тыс. туристов. В ней имеется шесть туристических маршрутов. Это, в частности, семейные молочные фермы, мастерская национального орнамента «У Ришата», родник, сельский дом культуры, лавка знахаря и мастерская по изготовлению национальных головных уборов. Экскурсия рассчитана на три часа.

На совещании было отмечено, что привлечение туристов в сельские поселения позволит людям подробно ознакомиться с деревенским бытом и укладом жизни.