«Зенит-Казань» обыграл в Лиге чемпионов «обезглавленного» «Ястшембски»

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболисты казанского «Зенита» без потерь идут в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — в третьем туре группового этапа подопечные Владимира Алекно дома обыграли польский «Ястшембски» в трех сетах и стали единоличными лидерами группы D. Самым результативным игроком встречи стал диагональный «Зенит» Максим Михайлов: он наколотил 18 очков.

В январе поляки оказались в необычной ситуации: после кубкового поражения главного тренера команды Марка Лебедева отправили в отставку, а на его место пришел итальянец Фердинандо де Джорджи. Правда, он приступит к работе лишь 21 января, поэтому в Казань «Ястшембски» прилетел фактические без главного тренера — игрой команды с тренерской скамьи управлял старший тренер Лешек Деевский. Перед очным противостоянием поляки опережали «Зенит» в турнирной таблице группы D лишь по разнице сетов: волейболисты «Ястшембски» и «Берлин», и «Тулузу» обыграли в трех сетах, тогда как казанцы тем же соперникам по одной партии отдали. Последнюю встречу в Лиге чемпионов наверняка помнят и те, и другие — в 2014 году польская команда стала третьей в турнире, обыграв как раз подопечных Владимира Алекно. Если говорить о звездных игроках, то в составе «Ястшембски», пожалуй, есть один волейболист, известный широкой публике — связующий сборной Германии Лукас Кампа. Главным бомбардиром польского клуба является Сальвадор Идальго: когда-то кубинец выводил в российскую Суперлигу нижневартовский «Самотлор». Для «Зенита» эта игра стала первой на своей площадке практически за месяц — предыдущий матч дома казанцы провели 21 декабря. Возвращение в родные пенаты, наконец, помогло «зенитовцам» провести полноценную тренировку, которых в последнее время им так не хватало.

Две главные звезды «Ястшембски» вышли на матч в стартовом составе: Кампа появился с первых минут в растасовке, а Идальго занял место одного из доигровщиков. Вторую позицию в доигровке закрыл Родриго Куирога, в диагонали действовал Мачей Музай, в центре сетки — блокирующие Гжегож Косок и Войцех Собала. Позицию либеро у польской команды занял Кароль Гдовски. В составе «Зенита» матч начинали связующий Александр Бутько, диагональный Максим Михайлов, блокирующие Артем Вольвич и Алексей Самойленко, доигровщики Вильфредо Леон и Мэттью Андерсон, а также либеро Алексей Вербов.

«Зенитовцы» с самых первых розыгрышей знатно «прикормили» соперника, в равной мере чередуя мощные атаки и хитрые сбросы мяча в незащищенные места площадки. Плюс с первых мячей у хозяев полетела подача — подопечные Алекно с помощью этого элемента частенько зарабатывали фриболы и спокойно их реализовывали. В итоге дебют этого матча казанцы выиграли за явным преимуществом (7:3). Поляки же чаще апеллировали к арбитру: за первые полсета они пару — тройку раз выражали свое недовольство судейскими решениями. Идальго был бледной тенью самого себя, тогда как с лидерами «Зенита» все было в порядке — Леон забил несколько эффектных мячей, в непростых ситуациях свою надежность показывал Михайлов. Слаженная игра хозяев принесла им двукратный перевес ко второму техническому перерыву (16:8). Казалось, что поляки проиграли матч еще до его начала: даже получая комфортные возможности атаковать, игроки «Ястшембски» допускали ошибки и стреляли в аут. Отрыв «Зенита» был настолько велик (21:11), что Владимир Алекно доверил концовку сета резервистам — вместо Михайлова, Бутько и Андерсона появились Лоран Алекно, Никита Алексеев и Игорь Юдин. Перед этим арбитр свистнул ошибку Леону: тот, по мнению судьи, блокировал вторую передачу. Казанский доигровщик с польским паспортом долгу не остался и в следующий свой выход на подачу окончательно решил все вопросы, подстрелив «соотечественников» двумя эйсами.

Во второй партии поляки немного выровняли игру и шли практически вровень с «Зенитом» (7:6), но всю «малину» гостям испортил Бутько — на подаче своего капитана хозяева сделали четыре брейка и «успокоили» соперника. Гости подтаскивали неплохие мячи в защите, на сетке у них неплохо действовал Родриго, который забил два — три сложных мяча на групповом блоке. Однако этого было недостаточно для того, чтобы на равных бороться с «Зенитом». Наставник хозяев в середине партии вновь дал возможность проявить себя резервистам, но через несколько минут вернул на площадку лидеров: «Ястшембски» превратил −5 в −2, и подопечные Алекно изрядно занервничали. Сняться с неприятной расстановки «зенитовцам» помог Андерсон, но на этом неприятности казанцев не закончились — гости опять подняли пару мячей в защите, реализовали их и снова добрались до −2 (22:20). На подаче в этот момент оказался Идальго: кубинец подал эйс и заставил Алекно потратить один видеопросмотр для паузы, после чего хозяева спокойно снялись с подачи кубинца. Своей подачей навылет доигровщику «Ястшембски» ответил Михайлов — ему немного помогла сетка, и мяч зацепил площадку. Один сетбол гости сумели отыграться, но не более: в решающий момент Леон не дрогнул и принес своей команде второй выигранный сет.

Третью партию у «Зенита» вместо Самойленко начал Александр Гуцалюк, а на позиции либеро появился Валентин Кротков. Хозяева не слишком хотели затягивать этот матч, поэтому начали мощно: сначала Бутько хитрой силовой подачей подал эйс, затем дважды подряд в одном розыгрыше блоком закрыли Идальго. Как нельзя кстати перед первой технической пазухой пришлась подача Михайлова — «пулемет Максим» выполнил ее очень четко и отправил команды на перерыв при двукратном перевесе своей команды (8:4). Почин своих партнеров поддержал Леон: после его серии подач все, казалось, было решено окончательно, поскольку «зенитовцы» имели уже +7. Понимая, что его команде в этой игре ловить больше нечего, Деевский спрятал на скамейку запасных своих лидеров и, похоже, смирился с поражением. Резервисты польской команды ничем удивить не сумели, поэтому концовка матча превратилась в натуральное «избиение младенцев». Подопечные Алекно оборотов не сбавляли даже резервным составом — вместо Бутько, Вольвича и Леона матч завершали Лоран, Алексей Кононов и Максим Пантелеймоненко соответственно. Точку в матче блоком поставил Кононов: «Зенит» одерживает уверенную победу и выходит на первое место в группе D Лиги чемпионов.

Волейбол, мужчины. Лига чемпионов 2017/2018, групповой этап. Группа D, 3-й тур.

«Зенит-Казань» (Россия) — «Ястшембски» (Ястшембе-Здруй, Польша) — 3:0 (25:13, 25:23, 25:12).