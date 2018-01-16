Глава аэропорта Томска: Казань интересна туристам, бизнесу, любителям футбола

(Томск, 16 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Томск принял первый авиарейс из столицы Татарстана. Директор местного аэропорта Роман Фроленко отметил, что Казань – интересное направление для туристов, представителей бизнеса и футбольных болельщиков.

Ранее, утром, в аэропорту Казани состоялось торжественное открытие нового авиарейса из столицы Татарстана в Томск. Рейсы будут выполняться на регулярной основе два раза в неделю – по вторникам и субботам. Федеральным агентством воздушного транспорта в декабре прошлого года он был включен в перечень субсидируемых на 2018-й год.

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро» начала выполнение рейсов по маршрутам Нижний Новгород – Казань – Томск – Казань – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Казань – Томск – Казань – Нижний Новгород.

«Сегодня авиакомпания открывает из аэропорта Томска целое направление. Теперь наши жители смогут побывать в Казани, это плюс к тем более 15 направлениям, которые у нас уже имеются. До этого в столицу Татарстана можно было попасть только через Москву. Кроме того, это транзитные рейсы, которые предполагают полеты по вторникам до Санкт-Петербурга и по субботам в Нижний Новгород», – сказал директор аэропорта Томска Роман Фроленко.

Томские туристы смогут вылететь в столицу Татарстана в субботу, побывать на выходных в Казанском Кремле, в музеях, отметил он. «Для тех, кто не бывал в Казани, это уникальная возможность. Для деловых поездок очень удобно улететь во вторник и вернуться в Томск в субботу. Также в Казани в этом году будет проходить чемпионат мира по футболу. Поэтому очень важно для томских болельщиков иметь прямое направление. Например, я уже присмотрел себе определенные даты», – продолжил спикер.

Он сообщил, что на первом рейсе из Казани в Томск прилетели 18 пассажиров, включая журналистов. «Обратно полетит уже 31 человек. То есть загрузка на первом рейсе – больше 60 процентов», – подчеркнул Фроленко.

В парке авиакомпании 50-местные самолеты Bombardier CRJ-200.

«Будем надеться, что направление станет востребованным, и в дальнейшем даже без субсидирования сможем продолжать полеты. На данный момент нам выделили субсидии по этому рейсу на весь год. Напомню, что по поручению Президента России Владимира Путина сейчас реализуется программа субсидирования, благодаря которой стоимость билета по маршруту Казань – Томск не будет превышать 5 тыс. 730 рублей. Без субсидий цена была бы в два раза больше», – добавил начальник службы обеспечения полетов и организации перевозок «ЮВТ-Аэро» Айдар Ахметшин.

Сейчас совместно с руководством томского аэропорта рассматривается продление этого рейса до Красноярска, резюмировал он.