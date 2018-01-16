Росгвардия выявила более тысячи нарушений у ЧОПов, охраняющих школы

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Росгвардия выявила в прошлом году более 1,1 тыс. нарушений закона частными охранными предприятиями, которые отвечают за безопасность в школах, передает ТАСС заявление советника директора Росгвардии Александра Хинштейна.

Проверки были назначены после ЧП в подмосковной школе в Ивантеевке в сентябре прошлого года. Там ученик устроил стрельбу из пневматического оружия. С сентября росгвардейцы провели 17,5 тыс. проверок, при которых выявили 1,14 тыс. фактов нарушений закона. К административной ответственности привлечено более 420 должностных и юридических лиц.

В числе наиболее частых нарушений – отсутствие охранника на рабочем месте, неисправность тревожной кнопки, отсутствие или неисправность системы видеонаблюдения.

После ЧП в пермской школе, где ножевые ранения получили 15 человек, в Росгвардии решили провести повторные проверки частных охранных предприятий, которые охраняют школы.