Женщину избили за попытку снять побои в больнице в Якутии

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Врач напал на женщину, которая пришла в медучреждение в Якутии зафиксировать нанесенные ей им же побои, пишут «Известия».

В первый день 2018 года жительница якутского села Иенга пришла в больницу, чтобы снять побои, которые получила на новогодней вечеринке. Женщина узнала своего обидчика в заведующем больницей Владимире Наумове. Врач на повышенных тонах поговорил с женщиной и вновь на нее напал. Их разняла стоявшая рядом врач.

По словам потерпевшей, с врачом она столкнулась 31 декабря на новогодней вечеринке, где он со своей спутницей избил ее. По данным электронных СМИ, напавший на женщину врач уже уволен, в медучреждении проводится проверка.