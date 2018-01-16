Татарстан занял девятое место в зарплатном рейтинге регионов России за 2017 год

(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Республика Татарстан заняла девятое место в зарплатном рейтинге регионов России – 2017. Об этом стало известно по итогам года проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат».

Аналитики проекта составили зарплатный рейтинг регионов России за 2017 год. Для этого аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносили в его онлайн-систему более чем 750 работодателей на протяжении всего года.

Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2017 год.

Согласно данным проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат»,13,3 процента компаний Набережных Челнов не планируют в ближайший год пересматривать зарплаты сотрудников. На решение руководства в этом вопросе полагаются 40 процентов работодателей. У 46,7 процента компаний пересмотр зарплат запланирован, у большинства компаний он состоится с января по апрель.