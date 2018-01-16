Выездной туризм из России вырос почти на 20 процентов

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Россияне в прошлом году совершили 38 млн турпоездок за рубеж, что приблизилось к показателю 2014 года, заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства, сообщает ТАСС.

«Благодаря росту числа доступных предложений, стабилизации экономической ситуации, повышению платежеспособности населения россияне стали чаще выезжать на отдых за рубеж. Выездной турпоток в 2017 году вырос, по предварительным оценкам, почти на 20 процентов и составил 38 млн поездок. И что очень важно — он приблизился к уровню 2014 года, когда у нас было 42 млн поездок», — сказал глава Ростуризма.