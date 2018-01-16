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ЦИК утвердил кандидатом в Президенты мать четверых детей из Казани

16 января 2018, 19:24

ЦИК утвердил кандидатом в Президенты мать четверых детей из Казани Кандидат-самовыдвиженец должна собрать и сдать до 31 января 100 тыс. подписей.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня Председателя Национального родительского Комитета Ирину Волынец, мать четверых детей из Казани в качестве кандидата в Президенты России. Об этом кандидат-самовыдвиженец сообщила ИА «Татар-информ».

«У нас отличные новости! Сегодня на заседании специальной комиссии ЦИКа я была утверждена кандидатом в Президенты Российской Федерации. Голосование прошло единогласно. Теперь впереди сложная задача — собрать и сдать до 31 января 100 тысяч подписей!» — сказала Волынец.


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