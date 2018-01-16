«Аэрофлот» намерен посадить авиадебошира из бизнес-класса

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Авиакомпания «Аэрофлот» намерена добиться уголовного преследования пассажира бизнес-класса рейса Москва – Петропавловск-Камчатский, пишут «Известия»
Инцидент произошел накануне. Пьяный пассажир бизнес-класса по фамилии Колотыгин оскорблял экипаж и ударил бортпроводника.
Среди пассажиров самолета оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Они помогли экипажу зафиксировать нарушителя в кресле до конца полета подручными средствами.
В аэропорту Елизово на Камчатке Колотыгин был передан сотрудникам полиции. Те составили протокол об административном правонарушении. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».