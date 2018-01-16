Минфин РФ предложил отменить ограничения по зарубежным счетам россиян

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Минфин РФ предложил снять все ограничения по зарубежным счетам россиян, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство финансов по этому вопросу поддерживает Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба. В то же время Центральный банк имеет более осторожную позицию. Необходимо отменять специальный режим, действующий по счетам российских граждан в иностранных кредитных ограничениях, отметил он.

По словам Моисеева, соответствующий законопроект Минфин уже подготовил, и в данный момент он проходит согласования с ведомствами.