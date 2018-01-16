Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Суд продлил до 19 апреля срок содержания под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, передает ТАСС.

Режиссера обвиняют в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на театральные постановки в рамках проекта «Платформа».

Также на три месяца продлены арест продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и домашний арест бывшего генерального директора этой организации Юрия Итина.

Адвокат Серебренникова заявил, что бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева обналичила 133 млн рублей на проект «Платформа» и средства были потрачены на дело, а не украдены.

Серебренникова поместили под домашний арест в конце августа прошлого года.