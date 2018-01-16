Команда «Казань» и «Система зажигания» начнут новый сезон в Премьер-лиге КВН

(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Команда «Казань» и «Система зажигания» из Елабуги начнут новый сезон в Премьер-лиге международного союза КВН. Об этом стало известно после телевизионной съемки гала-концерта Международного фестиваля «КиВиН 2018».

Напомним, что 13 татарстанских команд приняли участие в Международном фестивале «КиВиН 2018», который проходит в городе Сочи. Наилучших результатов добились сразу три команды «Казань», «Система зажигания» и «Чикаго», которая примет участие в Первой лиге.

Премьер-лига КВН открыта в 2003 году. Ранее игры лиги проходили в БКЗ «Академический» (Москва), а с финала 2013 – в ММЦ «Планета КВН». Все игры являются телевизионными и транслируются Первым каналом. Чемпион лиги получает право автоматического участия в играх Высшей лиги следующего сезона.