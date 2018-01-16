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Минниханов вновь избран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов РФ

16 января 2018, 18:44 , Фото: tatarstan.ru

Минниханов вновь избран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов РФ Президента РТ переизбрали на общем собрании членов Ассоциации на полях Гайдаровского форума-2018.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов был вновь избран сегодня председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) на общем собрании членов Ассоциации, сообщает пресс-служба главы республики.

Мероприятие состоялось на полях Гайдаровского форума-2018 в столице России, в нем приняли участие руководители Ассоциации, органов исполнительной власти, а также главы регионов — членов АИРР.

Участники совещания рассмотрели ряд организационных вопросов деятельности АИРР, в том числе обсудили итоги прошлого года, утвердили календарный план работы Ассоциации, определили основные задачи и направления деятельности на 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы.


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