Скончался бывший председатель Татарского областного совета Салих Сафин

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Бывший председатель Татарского областного совета Салих Сафин скончался 15 января на 95-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Салих Сафин возглавлял партийные организации Пестречинского, Мензелинского и Актанышского районов. В 1972 году он занял пост председателя Татарского областного совета профсоюзов. В течение 12 лет Сафин защищал социально-трудовые права работников, а также их производственные и профессиональные интересы. Он уделял большое внимание деятельности профсоюзных организаций, повышению производственной активности трудящихся и улучшению культурно-массовой работы.

Он был избран депутатом Верховного Совета ТАССР в 1963 — 1975 и 1980 — 1985 годах. Перед выходом на заслуженный отдых Салих Сафин более пяти лет возглавлял второй отдел Управления делами Совета Министров ТАССР.

Трудолюбием, вниманием к людям и их проблемам, высокой степенью ответственности за порученное дело Сафин снискал глубокое уважение среди своих коллег и друзей. Его многолетний труд был отмечен орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР.